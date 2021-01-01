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Член исполкома АБФФ: «В Белоруссии давно говорят, чтобы один наш клуб играл в РПЛ»

Игорь Шлойдо, член исполкома Белорусской федерации футбола, допускает, что в РПЛ появится клуб из Белоруссии. Запрос на это внутри страны есть.

– В свете последних событий много говорится об объединении чемпионатов России и Белоруссии. Как считаете, это реально?

– Никогда не говори никогда. В Белоруссии среди болельщиков, специалистов, тренеров давно ходят разговоры про объединение, уже лет пять-семь. Были сторонники, были противники. Речь о том, чтобы в РПЛ играла одна наша команда, условно, самый знаменитый клуб – БАТЭ. Или минское «Динамо», у которого есть имя на постсоветском пространстве. Тогда повысится зрительский интерес, как произошло в случае с хоккейными динамовцами, играющими в КХЛ. Матчи с их участием – одни из самых высоких по посещаемости в стране.

Это интересный продукт, болельщики его любят и ходят охотнее, чем на футбол. И если бы наша сильнейшая команда играла в РПЛ, к нам приезжали бы лучшие российские клубы. Ностальгия. Фанаты ездили бы в Россию. И Белоруссия одну команду высокого уровня потянула бы, смогла бы содержать, они не были бы мальчиками для битья. Потому что сегодняшний уровень чемпионата Белоруссии, что тут скрывать, гораздо ниже, чем в России. И запускать несколько клубов смысла нет, не совсем правильно было бы играть с соперниками посредственного уровня.

– Какие сложности вы видите при вступлении одной белорусской команды в российскую лигу?

– Юридические. Вдруг, к примеру, эта команда станет чемпионом России? Или займет место в еврозоне. Будут они представлять страну в еврокубках? Как это будет выглядеть? Но здесь можно подумать, возможны варианты.

  • Российские клубы отстранили от участия в международных соревнованиях.
  • В РПЛ обсуждалось возможное увеличение числа команд в лиге с 16 до 18.
  • В таблице коэффициентов УЕФА Белоруссия идет на 32-м месте из 55.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6944

    R_a_i_n 17 минут назад

    Верное направление.

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