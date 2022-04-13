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  • Мюллер – о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Мы должны были уверенно проходить дальше»

Мюллер – о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Мы должны были уверенно проходить дальше»

13 апреля 2022, 01:01
2

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет команды из ЛЧ после ответного матча 1/4 финала с «Вильярреалом» (1:1).

«Если принимать в расчет только сегодняшний матч и не считать первую игру, мы должны были уверенно проходить дальше. Трудно принять этот результат. Даже не знаю, что сказать», – сказал Мюллер.

  • «Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • Мюнхенский клуб впервые с сезона-2018/19 не выиграл два матча подряд в турнире.
  • «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Бавария Вильярреал Мюллер Томас
Комментарии (2)
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zigbert
1649853253
Принять такой результат конечно трудно. Все было в руках команды и забивать надо было больше одного мяча но Баварии все же попался крепкий орешек.
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teodogat
1649862175
А по моему все закономерно, в последнее время все труднее стало обыгрывать даже середняков бундеслиги.
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