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Мюллер – о вылете «Баварии» из ЛЧ: «Мы должны были уверенно проходить дальше»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет команды из ЛЧ после ответного матча 1/4 финала с «Вильярреалом» (1:1).

«Если принимать в расчет только сегодняшний матч и не считать первую игру, мы должны были уверенно проходить дальше. Трудно принять этот результат. Даже не знаю, что сказать», – сказал Мюллер.

  • «Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • Мюнхенский клуб впервые с сезона-2018/19 не выиграл два матча подряд в турнире.
  • «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.

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Источник: сайт УЕФА

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