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«Бавария» впервые за 3 года не смогла выиграть 2 матча подряд в ЛЧ

«Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и вылетела из турнира по сумме двух матчей (0:1, 1:1).

Мюнхенский клуб впервые с сезона-2018/19 не выиграл два матча подряд в турнире.

  • «Бавария» вылетела из 1/4 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.
  • «Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола.
  • «Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории.

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Источник: сайт УЕФА

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