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«Сочи» хочет приобрести статусного игрока для увеличения медийности. Бакаев – один из вариантов

«Сочи» хочет приобрести статусного футболиста с целью популяризации команды и увеличения медийности клуба, сообщает Metaratings.

В качестве одного из вариантов «Сочи» рассматривает подписание футболиста сборной России, в частности – Зелимхана Бакаева.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 20:23
Комментарии18
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    Рейтинг: +311

    SpartakMoskwa 20 минут назад

    Можете подписать бакаева, но статусности он вам не приносит, а принесет только огромную порцию насмешок

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    Рейтинг: +1869

    Dr.Metal 44 минуты назад

    А Бакаев статусный?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +25

    Чоткар Патыр 1 час назад

    Бакаев - статусный игрок. Ну да, хорошая шутка.

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    Ответить
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    Рейтинг: +15050

    житель СПб > Чоткар Патыр 1 час назад

    Я тоже именно так отреагировал! Хорошо посмеялся! Вроде бы Сочи на идиотов не похожи...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +6937

    R_a_i_n > житель СПб 32 минуты назад

    Ну а что? Если вдруг через пол года в нашем чемпе не останется ни одного легионера... тот же Зенит скупит всю сборную России. Бакаева в том числе .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16756

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Сегодня прям день Бакаева - на части рвут )))

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    Ответить
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    Рейтинг: +61709

    portero 1 час назад

    Пусть Сочи берёт, иам он пригодится!!

    1
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    Рейтинг: +235

    russkiisergei 1 час назад

    Бакаев- статусный игрок???? ну х@й его знает!!!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2476

    Play 1 час назад

    А Мелкадзе как же?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3690

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Я подумал речь идёт о Левандовски , Бензема, Мбаппе или Де Брюйне, а оказывается о З.Бакаеве.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6937

    R_a_i_n > Кузьмич на трибуне 31 минуту назад

    Ты лучше не думай больше. Не так выглядеть будешь...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +867

    alefreddy 1 час назад

    началась пиар компания клубов для подписания контракта со Спартаком

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +4089

    sobaka120982 2 часа назад

    А разве тот же Набоа это не статусный игрок??? Але руководство

    2
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    Рейтинг: +3690

    Кузьмич на трибуне > sobaka120982 1 час назад

    Набоа -это уровень, а нужен статус. Вот бывший игрок Спартака-это статус. Возьми к примеру-Гаврилова, Черенкова, Родионова-Вот кто будет спорить с тем , что это были статусные игроки.

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    Рейтинг: +15050

    житель СПб > Кузьмич на трибуне 45 минут назад

    Ну тогда надо брать Глушакова.

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