«Сочи» хочет приобрести статусного игрока для увеличения медийности. Бакаев – один из вариантов

«Сочи» хочет приобрести статусного футболиста с целью популяризации команды и увеличения медийности клуба, сообщает Metaratings.

В качестве одного из вариантов «Сочи» рассматривает подписание футболиста сборной России, в частности – Зелимхана Бакаева.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Его контракт с клубом истекает 30 июня.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.

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