«Сочи» хочет приобрести статусного игрока для увеличения медийности. Бакаев – один из вариантов

Можете подписать бакаева, но статусности он вам не приносит, а принесет только огромную порцию насмешок
«Сочи» хочет приобрести статусного футболиста с целью популяризации команды и увеличения медийности клуба, сообщает Metaratings.
В качестве одного из вариантов «Сочи» рассматривает подписание футболиста сборной России, в частности – Зелимхана Бакаева.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
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