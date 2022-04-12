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Клаудиньо: «Я счастлив в Петербурге, впереди у меня четыре года контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что не намерен покидать клуб из Петербурга.

«Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент.

Сейчас я футболист «Зенита», у меня впереди четыре года контракта с «сине-бело-голубыми», я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России», – сказал Клаудиньо.

  • Клаудиньо забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 18 матчах сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2026 году.

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 11:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +99

    rzfxgsk 1 час назад

    Я бы тоже был счастлив с такой то зарплатой :)

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    Рейтинг: +226

    Азбука > rzfxgsk 25 минут назад

    Для этого играть нужно как Клаудиньо.

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