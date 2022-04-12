Клаудиньо: «Я счастлив в Петербурге, впереди у меня четыре года контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что не намерен покидать клуб из Петербурга.

«Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент.

Сейчас я футболист «Зенита», у меня впереди четыре года контракта с «сине-бело-голубыми», я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России», – сказал Клаудиньо.