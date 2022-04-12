Клаудиньо: «Ничего не имею против снега, лишь бы не было холодно!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об игре при минусовой температуре.

— На улице апрель, а за окном идет снег. Каково это ощущать человеку из Бразилии?

— Очень странное чувство, ни на что не похожее! Представить не мог, что снег будет идти до апреля — мне сказали, что такое здесь максимум до февраля. Но я нормально к этому отношусь, вокруг красиво и необычно.

Мы, бразильцы, совсем к этому не привыкли — каждый день выходить из дома, приезжать на тренировку и видеть повсюду снег. Но ничего не имею против снега, лишь бы не было холодно!

— Какой матч был холоднее — декабрьский против «Динамо» или мартовский против «Крыльев Советов»?

— Точно против «Крыльев». В Самаре был просто страшный мороз! Я почти не чувствовал ног, руки даже в перчатках чуть не отмерзли, а уши как будто горели от такой низкой температуры. Думаю, холод ощущался еще сильнее из-за ветра, которого не было в декабре в Москве.