Клаудиньо: «Я стал меньше забивать, но помогаю «Зениту» иначе»

да сдулся честно говоря
ноги бегут а руки ищут телефон
и в ожидании предложенья
уже замедлены движенья
тоска в глазах сквозит
как за.бал зенит
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своей игре.
— Вы очень ярко дебютировали в «Зените», многие называли вас лучшим футболистом осенней части РПЛ. Но в 2022 году у вас пока одна голевая передача. Это вас беспокоит?
— Если скажу, что совсем не беспокоит, это будет неправдой. Разумеется, я всегда хочу помогать команде своими голами и результативными передачами.
Но ничего, сейчас эта помощь выражается чуть иначе — я отрабатываю в обороне, начинаю атаки из глубины и пусть не отдаю последний пас под голевой удар, но участвую в построении комбинации, которая приведет к взятию ворот.
Да, раньше я играл ближе к чужой штрафной, а сейчас опустился ниже, но я счастлив, когда делаю ту работу, которая приносит пользу.
- Клаудиньо забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 18 матчах сезона РПЛ.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2026 году.