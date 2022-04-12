Клаудиньо: «Я стал меньше забивать, но помогаю «Зениту» иначе»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своей игре.

— Вы очень ярко дебютировали в «Зените», многие называли вас лучшим футболистом осенней части РПЛ. Но в 2022 году у вас пока одна голевая передача. Это вас беспокоит?

— Если скажу, что совсем не беспокоит, это будет неправдой. Разумеется, я всегда хочу помогать команде своими голами и результативными передачами.

Но ничего, сейчас эта помощь выражается чуть иначе — я отрабатываю в обороне, начинаю атаки из глубины и пусть не отдаю последний пас под голевой удар, но участвую в построении комбинации, которая приведет к взятию ворот.

Да, раньше я играл ближе к чужой штрафной, а сейчас опустился ниже, но я счастлив, когда делаю ту работу, которая приносит пользу.