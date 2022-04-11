Нойер – о матче с «Вильярреалом»: «С нами нельзя шутить. Мы не боимся»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча с «Вильярреалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках.

«Вильярреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики.

Мы знаем, как подходить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся», – сказал Нойер.