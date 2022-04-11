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  • Нойер – о матче с «Вильярреалом»: «С нами нельзя шутить. Мы не боимся»

Нойер – о матче с «Вильярреалом»: «С нами нельзя шутить. Мы не боимся»

11 апреля 2022, 18:18
6

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча с «Вильярреалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках.

«Вильярреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики.

Мы знаем, как подходить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся», – сказал Нойер.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Бавария Вильярреал Нойер Мануэль
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1649690742
Если 3 не закатите в первые пол часа дальше Вильярреал засушит
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BlackMurder
1649697101
Не играйте на моих нервах
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teodogat
1649699161
Можешь не бояться, но если нападение будет играть так же натужно, как и большинстве матчей бундеслиги в последнее время, а защитники так же часто подставлять, то твой опыт не поможет). Вильяреал не силен, но просто Бавария сильно деградировала в последнее время, поэтому даже с таким соперником шансы изначально были 50 на 50. Команду надо комплектовать игроками хорошего уровня чтобы оставаться в числе грандов, а не только подающими надежды по мнению мюнхенских боссов ****, скажем так, афрофутболистами.
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Artemka444
1649706429
Высокомерно так бла бла говорить
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zigbert
1649746043
Победить Вильярреал будет совсем непросто. Но Баварии сделать это будет необходимо. Иначе чего будет стоить такой титулованный клуб.
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