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Нойер – о матче с «Вильярреалом»: «С нами нельзя шутить. Мы не боимся»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча с «Вильярреалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках.

«Вильярреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики.

Мы знаем, как подходить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся», – сказал Нойер.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2521

    BlackMurder 3 минуты назад

    Не играйте на моих нервах

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    Рейтинг: +4202

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Если 3 не закатите в первые пол часа дальше Вильярреал засушит

    2
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