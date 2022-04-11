Ткаченко: «У Маслова сверхсложная травма. Ему нужно дать время на восстановление»

Герман Ткаченко, представитель защитника «Спартака» Павла Маслова, рассказал о травме футболиста.
«Ситуация с Пашей непростая. Его травма сверхсложная. Надо сказать, что финские специалисты — молодцы. Главное, чтобы культура отмены не коснулась медицины. Сейчас мы ожидаем от них реакции на последнее МРТ.
Нужно дать Маслову время, оставить его в покое, чтобы он спокойно восстановился», — сказал Ткаченко.
- Из-за травмы Павел не играет с мая 2021 года.
- Он с большой долей вероятности пропустит остаток этого сезона.
Источник: «Чемпионат»