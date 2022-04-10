Президент «Урала» Иванов: «Слухи об увольнении Шалимова – это ерунда в чистом виде»

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Слухи об увольнении Шалимова – это ерунда в чистом виде. Никто не будет увольнять Шалимова. Такие решения не принимаются на эмоциях», – сказал Иванов.