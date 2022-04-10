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Президент «Урала» Иванов: «Слухи об увольнении Шалимова – это ерунда в чистом виде»

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

«Слухи об увольнении Шалимова – это ерунда в чистом виде. Никто не будет увольнять Шалимова. Такие решения не принимаются на эмоциях», – сказал Иванов.

  • «Урал» идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда ни разу не победила в 6 матчах – 2 ничьи и 4 поражения.
  • Шалимов работает в клубе с 10 августа.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +344

    lipatov32 3 часа назад

    Ну и зря, этот тренеришка высокомерный, приведёт Урал в 3 футбольный дивизион, туда где газ-мяс играет! Гонару у него докуя, а понту с него 0!!!

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