Президент «Урала» Иванов: «Слухи об увольнении Шалимова – это ерунда в чистом виде»

Ну и зря, этот тренеришка высокомерный, приведёт Урал в 3 футбольный дивизион, туда где газ-мяс играет! Гонару у него докуя, а понту с него 0!!!
Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.
«Слухи об увольнении Шалимова – это ерунда в чистом виде. Никто не будет увольнять Шалимова. Такие решения не принимаются на эмоциях», – сказал Иванов.
- «Урал» идет на 14-м месте в таблице РПЛ.
- После зимней паузы команда ни разу не победила в 6 матчах – 2 ничьи и 4 поражения.
- Шалимов работает в клубе с 10 августа.