Тен Хаг планирует омолодить «Манчестер Юнайтед» (The Times)

Эрик тен Хаг планирует перестроить состав «Манчестер Юнайтед», если по окончании сезона его назначат главным тренером. Сейчас нидерландец в «Аяксе».

Тренер намерен омолодить команду футболистами, у которых есть скорость, энергия и приверженность прессингу. Тен Хагу нужны гарантии, что он сможет привести таких игроков.