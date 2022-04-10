Тен Хаг планирует омолодить «Манчестер Юнайтед» (The Times)

Эрик тен Хаг планирует перестроить состав «Манчестер Юнайтед», если по окончании сезона его назначат главным тренером. Сейчас нидерландец в «Аяксе».
Тренер намерен омолодить команду футболистами, у которых есть скорость, энергия и приверженность прессингу. Тен Хагу нужны гарантии, что он сможет привести таких игроков.
- Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года и выиграл с командой 5 трофеев.
- Сообщалось, что приглашение голландца уже одобрил Ральф Рангник.
- «МЮ» идет вне зоны еврокубков.
Источник: The Times