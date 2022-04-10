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РПЛ. Гол Агаларова не спас «Уфу» от домашнего поражения от «Сочи»

«Сочи» в 24-м туре чемпионата России переиграл на выезде «Уфу». Сочинцы забили по голу в каждом из таймов.

У «Уфы» забил Гамид Агаларов, упрочивший лидерство в списке бомбардиров сезона РПЛ.

«Сочи» поднялся на четвертое место. «Уфа» лишь благодаря дополнительным показателям не занимает последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Уфа – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кассьерра, 11; 0:2 – Юсупов, 51; 1:2 – Агаларов, 81 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Никитин (Касинтура, 58), Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов (Камилов, 58), Кротов (Емельянов, 58), Кабутов (Голубев, 76), Агаларов, Фищенко, Ортис (Саплинов, 73).

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 73), Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 47), Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе (Бурмистров, 46), Кассьерра.

Предупреждения: Касинтура, 72 – Дркушич, 40.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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10.04.2022 15:55
Комментарии5
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    Рейтинг: +15858

    paracetamol 12 часов назад

    Странный какой-то пенальти. На ВАР, говорят, бабешка тупая сидела, с чем ВАР и поздравляю!

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    Рейтинг: +61583

    portero 12 часов назад

    Сочи с тремя очками!!!

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    Рейтинг: +3436

    ААМ 13 часов назад

    Так чей фарм-клуб Сочи.

    0
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    Рейтинг: +13547

    Skull_Boy 14 часов назад

    Пусть валят в ФНЛ этих не жалко

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    Рейтинг: +4084

    sobaka120982 14 часов назад

    Молодцы ребята!!! Держим тонус...

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