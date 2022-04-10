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  • РПЛ. Гол Агаларова не спас «Уфу» от домашнего поражения от «Сочи»

РПЛ. Гол Агаларова не спас «Уфу» от домашнего поражения от «Сочи»

10 апреля 2022, 15:55
6

«Сочи» в 24-м туре чемпионата России переиграл на выезде «Уфу». Сочинцы забили по голу в каждом из таймов.

У «Уфы» забил Гамид Агаларов, упрочивший лидерство в списке бомбардиров сезона РПЛ.

«Сочи» поднялся на четвертое место. «Уфа» лишь благодаря дополнительным показателям не занимает последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Уфа – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кассьерра, 11; 0:2 – Юсупов, 51; 1:2 – Агаларов, 81 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Никитин (Касинтура, 58), Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов (Камилов, 58), Кротов (Емельянов, 58), Кабутов (Голубев, 76), Агаларов, Фищенко, Ортис (Саплинов, 73).

«Сочи»: Джанаев, Заика (Маргасов, 73), Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич (Прохин, 47), Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе (Бурмистров, 46), Кассьерра.

Предупреждения: Касинтура, 72 – Дркушич, 40.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (6)
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sobaka120982
1649597245
Молодцы ребята!!! Держим тонус...
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Skull_Boy
1649598478
Пусть валят в ФНЛ этих не жалко
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ААМ
1649600343
Так чей фарм-клуб Сочи.
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portero
1649604868
Сочи с тремя очками!!!
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paracetamol
1649606113
Странный какой-то пенальти. На ВАР, говорят, бабешка тупая сидела, с чем ВАР и поздравляю!
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zigbert
1649660359
Сочи имел преимущество. Уфа активизировалась лишь после забитого мяча и могла сравнять счет. Сочи с победой.
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