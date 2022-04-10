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Михаил Кержаков: «Единственный конкурент «Зенита» – мы сами»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поговорил о конкуренции в чемпионате России. Ему напомнили матч 24-го тура между «Нижним Новгородом» и «Динамо» (0:1).

— Обидно было, что «Нижний» уступил на последних минутах, да еще и из-за автогола?

— Обидно было за брата. Что касается нас и «Динамо», то мы должны отталкиваться от себя. Уже говорил об этом и не меняю своего мнения: единственный конкурент «Зенита» — это мы сами для себя. Нам нужно серьезнее настраиваться на команды, которые находятся в нижней части таблицы или в середине, включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 3-очковым преимуществом.
  • Следующий соперник – «Урал» (16 апреля).
  • Кержаков трижды брал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +291

    Сделаны из Дерева 32 минуты назад

    Ты хотел сказать Мишунь дюковская шайка конкурент вам??
    Будет твой бзянит скоро вот без газпрома как в старые добрые времена середняк ФНЛ! А если выйдет то сразу в подвал!! И будете с дзюбой сидеть курить молчать)))

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