Михаил Кержаков: «Единственный конкурент «Зенита» – мы сами»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поговорил о конкуренции в чемпионате России. Ему напомнили матч 24-го тура между «Нижним Новгородом» и «Динамо» (0:1).

— Обидно было, что «Нижний» уступил на последних минутах, да еще и из-за автогола?

— Обидно было за брата. Что касается нас и «Динамо», то мы должны отталкиваться от себя. Уже говорил об этом и не меняю своего мнения: единственный конкурент «Зенита» — это мы сами для себя. Нам нужно серьезнее настраиваться на команды, которые находятся в нижней части таблицы или в середине, включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца.