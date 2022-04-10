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  • Михаил Кержаков: «Единственный конкурент «Зенита» – мы сами»

Михаил Кержаков: «Единственный конкурент «Зенита» – мы сами»

10 апреля 2022, 14:04
2

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поговорил о конкуренции в чемпионате России. Ему напомнили матч 24-го тура между «Нижним Новгородом» и «Динамо» (0:1).

— Обидно было, что «Нижний» уступил на последних минутах, да еще и из-за автогола?

— Обидно было за брата. Что касается нас и «Динамо», то мы должны отталкиваться от себя. Уже говорил об этом и не меняю своего мнения: единственный конкурент «Зенита» — это мы сами для себя. Нам нужно серьезнее настраиваться на команды, которые находятся в нижней части таблицы или в середине, включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 3-очковым преимуществом.
  • Следующий соперник – «Урал» (16 апреля).
  • Кержаков трижды брал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (2)
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portero
1649594112
Не тебе Миша понты кидать, давно Зениту надо воротчика нормального...
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Беспонтий
1649597102
включаться с первых минут и сохранять концентрацию до конца... а не бегать из ворот чёрт те знает куда так что обратно не вернуться
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