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Роналду – об инциденте с разбитым телефоном: «Хочу извиниться за выплеск эмоций»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду извинился за разбитый телефон болельщика после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Пострадавшим оказался 14-летний фанат-аутист.

«Я хочу извинится за свой выплеск эмоций и, если возможно, пригласить этого болельщика на «Олд Траффорд», – приводит слова Роналду Goal.

  • Пострадавшим оказался 14-летний фанат с аутизмом. По словам его матери, он впервые пришел на матч «Эвертона».
  • После контакта с Роналду на руке болельщика остался синяк.
  • У телефона разбит экран.

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Источник: твиттер Goal

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Комментарии3
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    Рейтинг: +32

    Pavluchenko09 13 минут назад

    Псих больной

    0
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    Рейтинг: +61547

    portero 2 часа назад

    придётся платить, низя обижать солнечных деток...

    0
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    Рейтинг: +1385

    Parham 2 часа назад

    Не спасёт!

    0
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