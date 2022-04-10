Роналду – об инциденте с разбитым телефоном: «Хочу извиниться за выплеск эмоций»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду извинился за разбитый телефон болельщика после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Пострадавшим оказался 14-летний фанат с аутизмом.

«Я хочу извинится за свой выплеск эмоций и, если возможно, пригласить этого болельщика на «Олд Траффорд», – приводит слова Роналду Goal.