АПЛ. «Арсенал» проиграл дома «Брайтону»; «Челси» в гостях забил шесть голов «Саутгемптону»

Челси не то что бы жаждал отыграться после Реала,я бы сказал,что это Саутгемптон столько позволил забить.
«Челси» в 32-м туре чемпионата Англии разгромил на выезде «Саутгемптон». Дубль у нападающего Тимо Вернера и полузащитника Мэйсона Маунта.
В другой встрече «Арсенал» уступил на «Эмирейтс» «Брайтону». Команда Микеля Артеты осталась на пятой строчке.
Англия. АПЛ. 32-й тур
Саутгемптон – Челси – 0:6 (0:4)
Голы: 0:1 – Алонсо, 8; 0:2 – Маунт, 16; 0:3 – Вернер, 21; 0:4 – Хаверц, 31; 0:5 – Вернер, 49; 0:6 – Маунт, 54.
Голы: 0:1 – Троссар, 28; 0:2 – Мвепу, 66; 1:2 – Эдегор, 89.