«Милан», «Арсенал» и «Ньюкасл» – претенденты на Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может сменить команду ближайшим летом.
Испанец хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год после уплаты налогов, и «Ньюкасл» готов платить ему требуемую зарплату.
Однако 26-летний футболист намерен перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Он также интересен «Арсеналу» и «Милану».
- Рыночная стоимость Асенсио – 40 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел за «Реал» 34 матча, забил 10 голов и сделал 1 ассист.
- Контракт игрока с клубом действует до 2023 года.
Источник: твиттер Николо Скиры