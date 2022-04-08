«Милан», «Арсенал» и «Ньюкасл» – претенденты на Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может сменить команду ближайшим летом.

Испанец хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год после уплаты налогов, и «Ньюкасл» готов платить ему требуемую зарплату.

Однако 26-летний футболист намерен перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Он также интересен «Арсеналу» и «Милану».