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«Милан», «Арсенал» и «Ньюкасл» – претенденты на Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может сменить команду ближайшим летом.

Испанец хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год после уплаты налогов, и «Ньюкасл» готов платить ему требуемую зарплату.

Однако 26-летний футболист намерен перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Он также интересен «Арсеналу» и «Милану».

  • Рыночная стоимость Асенсио – 40 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел за «Реал» 34 матча, забил 10 голов и сделал 1 ассист.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2023 года.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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