Президент «Текстильщика»: «Я не веду переговоры с Овчинниковым. Кто-то может и ведет»

Да теперь стало понятно что с уходом Павлова Текстильщик превратился в клуб-поставщик очков в ФНЛ.
Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал информацию о переговорах с бывшим тренером ЦСКА Сергеем Овчинниковым.
«Никак не могу это прокомментировать. Кто-то может и ведeт переговоры с Сергеем Ивановичем, но лично я – точно не веду. Слухи разные ходят, но абсолютно ничего сказать пока не могу», – сказал Ермаков.
- Овчинников работает в РФС, где отвечает за выдачу тренерских лицензий.
- «Текстильщик» идет на последнем месте в ФНЛ.