Президент «Текстильщика»: «Я не веду переговоры с Овчинниковым. Кто-то может и ведет»

Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал информацию о переговорах с бывшим тренером ЦСКА Сергеем Овчинниковым.

«Никак не могу это прокомментировать. Кто-то может и ведeт переговоры с Сергеем Ивановичем, но лично я – точно не веду. Слухи разные ходят, но абсолютно ничего сказать пока не могу», – сказал Ермаков.