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Президент «Текстильщика»: «Я не веду переговоры с Овчинниковым. Кто-то может и ведет»

Президент «Текстильщика» Юрий Ермаков прокомментировал информацию о переговорах с бывшим тренером ЦСКА Сергеем Овчинниковым.

«Никак не могу это прокомментировать. Кто-то может и ведeт переговоры с Сергеем Ивановичем, но лично я – точно не веду. Слухи разные ходят, но абсолютно ничего сказать пока не могу», – сказал Ермаков.

  • Овчинников работает в РФС, где отвечает за выдачу тренерских лицензий.
  • «Текстильщик» идет на последнем месте в ФНЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 4 часа назад

    Да теперь стало понятно что с уходом Павлова Текстильщик превратился в клуб-поставщик очков в ФНЛ.

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