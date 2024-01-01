Капелло: «Миранчук способен играть в любой топовой итальянской команде»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Алексей Миранчук обладает большими игровыми качествами и талантом. Думаю, он способен играть в любой топовой итальянской команде. «Ювентус» не исключение», — сказал Капелло.