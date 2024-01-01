Капелло: «Миранчук способен играть в любой топовой итальянской команде»

Надо сказать что с Лейпцигом Миранчук отыграл достойно по отведенному на поле времени.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.
«Алексей Миранчук обладает большими игровыми качествами и талантом. Думаю, он способен играть в любой топовой итальянской команде. «Ювентус» не исключение», — сказал Капелло.
- Россиянин в сезоне Серии А провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
- Миранчук стоит 11 миллионов евро.
- Его контракт с «Аталантой» истекает в июне 2024 года.