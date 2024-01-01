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Капелло: «Миранчук способен играть в любой топовой итальянской команде»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Алексей Миранчук обладает большими игровыми качествами и талантом. Думаю, он способен играть в любой топовой итальянской команде. «Ювентус» не исключение», — сказал Капелло.

  • Россиянин в сезоне Серии А провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
  • Миранчук стоит 11 миллионов евро.
  • Его контракт с «Аталантой» истекает в июне 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 09:13
Комментарии1
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 4 часа назад

    Надо сказать что с Лейпцигом Миранчук отыграл достойно по отведенному на поле времени.

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