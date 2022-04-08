Гвардиола не планирует возглавлять сборную Бразилии (TNT Sports)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается возглавлять сборную Бразилии.

По информации TNT Sports, Бразильская конфедерация футбола (CBF) не контактировала с 51-летним испанцем. Кроме того, Гвардиола намерен до конца отработать которакт с «Ман Сити», рассчитанный до лета 2023 года.