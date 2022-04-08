Гвардиола не планирует возглавлять сборную Бразилии (TNT Sports)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается возглавлять сборную Бразилии.
По информации TNT Sports, Бразильская конфедерация футбола (CBF) не контактировала с 51-летним испанцем. Кроме того, Гвардиола намерен до конца отработать которакт с «Ман Сити», рассчитанный до лета 2023 года.
- Главный тренер сборной Бразилии Тите покинет национальную команду после ЧМ-2022.
- Гвардиола тренирует «Ман Сити» с 2016 года.
Источник: TNT Sports
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