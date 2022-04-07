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Евсеев – о «Локомотиве»: «Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопросы о «Локомотиве».

«У «Локомотива» есть ложа для ветеранов команды. Алексей Лебедев меня туда приглашает. Когда был Николич – ходил.

Насколько понятно, что сейчас происходит в «Локомотиве»? Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу», – сказал Евсеев.

  • «Локо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Будучи футболистом, Евсеев выступал за клуб с 2000 по 2006 год.

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Источник: «Чемпионат»

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07.04.2022 11:50
Комментарии5
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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 14:05

    Вадик, помолчи... Мы помним, что у тебя изо рта льётся. когда ты его открываешь))

    0
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    Рейтинг: +2689

    Enter2006 7 апреля, 12:26

    Так говорят по поводу покойников: "либо хорошо, либо ничего.". Немцы сделали с Локо то, почему такие фразы стали встречаться...

    1
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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 7 апреля, 11:58

    от человека ....бавшего британские острова

    очень даже деликатно и креативно

    6
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    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 7 апреля, 11:50

    Ееее

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 > Pavluchenko09 7 апреля, 13:55

    Ёёёё

    0
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