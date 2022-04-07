Евсеев – о «Локомотиве»: «Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу»

Вадик, помолчи... Мы помним, что у тебя изо рта льётся. когда ты его открываешь))
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопросы о «Локомотиве».
«У «Локомотива» есть ложа для ветеранов команды. Алексей Лебедев меня туда приглашает. Когда был Николич – ходил.
Насколько понятно, что сейчас происходит в «Локомотиве»? Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу», – сказал Евсеев.
- «Локо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
- Будучи футболистом, Евсеев выступал за клуб с 2000 по 2006 год.