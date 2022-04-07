Евсеев – о «Локомотиве»: «Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопросы о «Локомотиве».

«У «Локомотива» есть ложа для ветеранов команды. Алексей Лебедев меня туда приглашает. Когда был Николич – ходил.

Насколько понятно, что сейчас происходит в «Локомотиве»? Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу», – сказал Евсеев.