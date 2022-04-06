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Тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед». В штаб может войти бывший тренер «Анжи» Меленстен (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. С лета команду возглавит нынешний менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг.

На кандидатуре тен Хага остановились совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер и исполнительный директор клуба Ричард Арнольд.

В штаб тен Хага может войти бывший тренер «Анжи» Рене Меленстен. Он уже был в штабе «Манчестер Юнайтед» – при сэре Алексе Фергюсоне в 2007-2013 годах.

  • «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
  • Команда занимает 7-е место в АПЛ.
  • Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

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Источник: ESPN

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06.04.2022 21:06
Комментарии3
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 11:13

    Хороший специалист но для тен Хага важно будет найти взаимопонимание с игроками.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +160

    Nikoo 6 апреля, 21:37

    Зачем ему этот Коммерческий клуб пля, не понимаю Тен Хага. Загубит свою карьеру и репутацию

    0
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  • ...
    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 21:20

    Ну и что? Что это за выбор? Неужели и Фергюсона все это устраивает?

    0
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