Тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед». В штаб может войти бывший тренер «Анжи» Меленстен (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. С лета команду возглавит нынешний менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг.
На кандидатуре тен Хага остановились совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер и исполнительный директор клуба Ричард Арнольд.
В штаб тен Хага может войти бывший тренер «Анжи» Рене Меленстен. Он уже был в штабе «Манчестер Юнайтед» – при сэре Алексе Фергюсоне в 2007-2013 годах.
- «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
- Команда занимает 7-е место в АПЛ.
- Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».
Источник: ESPN