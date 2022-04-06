Тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед». В штаб может войти бывший тренер «Анжи» Меленстен (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» определился с новым главным тренером. С лета команду возглавит нынешний менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг.

На кандидатуре тен Хага остановились совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер и исполнительный директор клуба Ричард Арнольд.

В штаб тен Хага может войти бывший тренер «Анжи» Рене Меленстен. Он уже был в штабе «Манчестер Юнайтед» – при сэре Алексе Фергюсоне в 2007-2013 годах.