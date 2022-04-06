Лига чемпионов. «Челси» сыграет с «Реалом»

Сегодня, 6 апреля, пройдет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».
Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Сегодня, 6 апреля, пройдет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».
Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.