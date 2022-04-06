Лига чемпионов. «Челси» сыграет с «Реалом»

Сегодня, 6 апреля, пройдет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.