Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

Лига чемпионов. «Челси» сыграет с «Реалом»

Сегодня, 6 апреля, пройдет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Новости по теме
Куртуа – о противостоянии с «Челси»: «Нельзя считать, что дело сделано»
Бензема рисковал пропустить матч с «Челси». Он не мог найти пропуск на стадион 3
Тухель: «С такой игрой на «Сантьяго Бернабеу» нас просто размажут» 2
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.04.2022 21:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11