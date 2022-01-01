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«МЮ» может купить защитника «Аякса» Тимбера

Центральный защитник «Аякса» Хуррьен Тимбер может продолжить карьеру в Англии.

20-летний футболист входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Клуб АПЛ готов купить игрока в случае назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера.

  • В этом сезоне Тимбер провел 37 матчей за «Аякс», забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Рыночная стоимость голландца – 30 миллионов евро.

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Источник: De Telegraaf

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