Сухина: «Думаю, многие задают себе вопрос о том, что сломалось в нашем судействе»

Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал ситуацию с судейством в РПЛ.

— Вы понимаете, почему каждый тур происходит скандал из-за судейства? Что сломалось?

— Думаю, этот вопрос задают себе многие. У меня ответа нет. Но с отъездом Витора Перейры я бы это связывать не стал — он проработал столько, что за этот период не мог что-то глобально ухудшить или улучшить.

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