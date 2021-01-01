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Сухина: «Думаю, многие задают себе вопрос о том, что сломалось в нашем судействе»

Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал ситуацию с судейством в РПЛ.

— Вы понимаете, почему каждый тур происходит скандал из-за судейства? Что сломалось?

— Думаю, этот вопрос задают себе многие. У меня ответа нет. Но с отъездом Витора Перейры я бы это связывать не стал — он проработал столько, что за этот период не мог что-то глобально ухудшить или улучшить.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +976

    вальтер79 16 минут назад

    тупость жадность и непрофисионализм вот что сломало судейство наше

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    Рейтинг: +49

    Аден 43 минуты назад

    Зенитец избаловал судеек, подкармливая этих хапуг.

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    Рейтинг: +61345

    portero 2 часа назад

    Жадность обуяла судеек и они хотят урвать, а то потом может не получиться, не предложат столько...
    Ловить рыбку в смутное время...

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