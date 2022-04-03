Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. ЦСКА ушел от поражения от «Урала» благодаря пенальти на 94-й минуте, Языджи вновь забил

РПЛ. ЦСКА ушел от поражения от «Урала» благодаря пенальти на 94-й минуте, Языджи вновь забил

3 апреля 2022, 18:29
57

ЦСКА в 23-м туре РПЛ спас ничью на своем поле против «Урала». Москвичей спас Юсуф Языджи.

На 90+6 минуте главный судья Игорь Панин смотрел видео на предмет пенальти в ворота ЦСКА, но решил его не назначать.

Москвичи остались на третьем месте. «Урал» с последнего места поднялся на 13-е.

ЦСКА не проигрывает 12 матчей подряд. «Урал» в 2022 году ни разу не побеждал в официальных встречах.

«Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в РПЛ. Последний раз москвичи проиграли екатеринбуржцам в чемпионате в 1995 году.

Россия. РПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дивеев, 3; 1:1 – Бийол, 7 (в свои ворота); 1:2 – Бикфалви, 55; 2:2 – Языджи, 90+4 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев (Ушаков, 56), Магнуссон, Щенников (Мухин, 49), Гбамен, Медина, Карраскаль (Дзагоев, 71), Эджуке (Яковлев, 58), Языджи.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко (Емельянов, 78), Кузьмичeв, Шатов (Мишкич, 78), Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Предупреждения: Гбамен, 66 – Кузьмичев, 3; Егорычев, 36.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Еще по теме:
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Чемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников 5
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Языджи Юсуф
Комментарии (57)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1648999902
Надо что-то делать с этими пенальти и ВАР. Может, вообще пенальти отменить?! Они стали инструментом изменения результата матчей.
Ответить
vladik12
1648999902
"Урал" лишили 3 очков, не назначив пенальти на 90+6. Матрасы пытаются пробить дно, но все никак не могут. Кабзда.
Ответить
portero
1648999991
А мосвичам опять пенку не ставят, тенденция однако... Все судейские косяки в пользу московских, ну Спартак можно в этом году убрать из этого списка...
Ответить
ААМ
1649000062
Позор ЦСКА и Динамо, позор продажному судье. Динамо и ЦСКА на год В ФНЛ на год, а мсудью оштрафовать на миллионов на 10 и пожизненно дисквалифицировать
Ответить
BRO_football
1649000101
ЦСКА позорище! Такой футбол нам не нужен! Где же были наши профессиональные легионеры? Обосрались? Уж какому-то Уралу забить не могут!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1649000459
Игры не было! Еще судья тащит! ****** ПОЗОР!
Ответить
Беспонтий
1649000555
день цирка какой то сегодня не успели насухо вытереть глаза от клоуна в краснодаре как тут же другой устроил цирк с конями москва почём звонят твои колокола
Ответить
Spirit_78
1649000838
Самое забавное, что после этой клоунады с пенальти у игроков ЦСКА ещё хватило совести на судью накинуться за то, что не добавил им ещё больше времени...
Ответить
житель СПб
1649001128
А если совсем спокойно: я бы не поставил ни пенальти ЦСКА (который поставили!) и не поставил бы пенальти Уралу (который не поставили). Но это - мое мнение.
Ответить
portero
1649001238
У Быков динамо, зенит и цска с судейками очки отобрали и так постоянно.... От московских клубов достанется, свистки су.ки продажные...
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
6
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Все новости
Все новости
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
28
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
12
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+