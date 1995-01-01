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РПЛ. ЦСКА ушел от поражения от «Урала» благодаря пенальти на 94-й минуте, Языджи вновь забил

ЦСКА в 23-м туре РПЛ спас ничью на своем поле против «Урала». Москвичей спас Юсуф Языджи.

На 90+6 минуте главный судья Игорь Панин смотрел видео на предмет пенальти в ворота ЦСКА, но решил его не назначать.

Москвичи остались на третьем месте. «Урал» с последнего места поднялся на 13-е.

ЦСКА не проигрывает 12 матчей подряд. «Урал» в 2022 году ни разу не побеждал в официальных встречах.

«Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в РПЛ. Последний раз москвичи проиграли екатеринбуржцам в чемпионате в 1995 году.

Россия. РПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дивеев, 3; 1:1 – Бийол, 7 (в свои ворота); 1:2 – Бикфалви, 55; 2:2 – Языджи, 90+4 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев (Ушаков, 56), Магнуссон, Щенников (Мухин, 49), Гбамен, Медина, Карраскаль (Дзагоев, 71), Эджуке (Яковлев, 58), Языджи.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко (Емельянов, 78), Кузьмичeв, Шатов (Мишкич, 78), Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Предупреждения: Гбамен, 66 – Кузьмичев, 3; Егорычев, 36.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии68
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    Рейтинг: +15787

    paracetamol 2 часа назад

    Ну сколько можно тянуть морквабад?

    2
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    Рейтинг: +16559

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    Cleaner АУ !!! Ты где ???

    2
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    Рейтинг: +49338

    MaxRnD > Persona_non_Grata 2 часа назад

    Занят. Просьба не беспокоить

    0
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    Рейтинг: +16559

    Persona_non_Grata > MaxRnD 1 час назад

    Так вот кто за ЦСКА "расплачивается" )))

    0
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    Рейтинг: +49338

    MaxRnD > Persona_non_Grata 1 час назад

    Не, у меня так глупо не получится !

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    Рейтинг: +555

    garet12222 2 часа назад

    Чинуши кричат о спортивном принципе, НО о чем они говорят? VAR работает как помощник для тех, кто всё уже решил в этом чемпионате. Когда надо не видят нарушений, удалений, пенальти и видят то, что увидеть сложно и только с натяжкой. лучше уж без VAR играть - не так обидно за ошибки судей

    1
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    Рейтинг: +199

    saf05 3 часа назад

    Такой футбол нам не нужен.

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    Рейтинг: +10016

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Заметили , что болел на футболе всё меньше, а при таком судействе скоро вообще не будет.
    НЕЛЬЗЯ ставит такие 11-метровые как в матче Динамо и ЦСКА.
    Судейский произвол , который опять убеждает , что всё расписано в кабинетах,. а не решается на поле.
    Ну и кому она нужна ваша РПЛ...
    Стыд и Позор !!!

    6
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    Рейтинг: +4992

    SPACE TRUCKIN > Alekxei Z. 2 часа назад

    тур позорный по судейству ...еще Спартак можно вспомнить- удалять надо было бяку-бяку...почему то гол отменили по ВАРу,а фол карась даже не пошел смотреть...единственный,которому я доверял,арбитр...((

    1
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    Рейтинг: +10016

    Alekxei Z. > SPACE TRUCKIN 2 часа назад

    По Спартаку госзаказ , три матча подряд просто засуживают.
    В информационном поле только о Федуне.
    Вся страна знает на сколько процентов упало его состояние , но никто не озвучивает как пострадали Миллер , руководители ВТБ, ВЭБ и РЖД...
    Планомерная атака на КБ...

    4
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    Рейтинг: +15787

    paracetamol > Alekxei Z. 2 часа назад

    А футбол не для болел, а для олигархов, что расписаны по клубам. Идет игра денежных мешков!

    0
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    Рейтинг: +61273

    portero 3 часа назад

    У Быков динамо, зенит и цска с судейками очки отобрали и так постоянно....
    От московских клубов достанется, свистки су.ки продажные...

    4
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    Рейтинг: +14973

    житель СПб 3 часа назад

    А если совсем спокойно: я бы не поставил ни пенальти ЦСКА (который поставили!) и не поставил бы пенальти Уралу (который не поставили). Но это - мое мнение.

    7
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    Рейтинг: +17575

    DVOK68 > житель СПб 3 часа назад

    Верное мнение.В 70 х и 80 х такие даже не рассматривали как повод к нарушению правил....А сейчас в футболе как в баскетболе,чуть обозначишь прикосновение-и фол,не нравится и мне такое!

    2
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    Рейтинг: +3290

    CSKA57 > житель СПб 3 часа назад

    Солидарен! Вроде бы и ничья, а совсем не радует! Честней бы было, чтобы Урал выиграл.

    2
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    Рейтинг: +4992

    SPACE TRUCKIN > DVOK68 2 часа назад

    есть такое...борьбы всё меньше - футболёры больше катаются по газону и вымаливают что-нибудь,чем играют...нежные очень...

    1
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    Рейтинг: +16559

    Persona_non_Grata > CSKA57 2 часа назад

    Тише, тише, а то сейчас Cleaner возбудится !!! )))

    0
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    Рейтинг: +1136

    Серёга Краснодарский > житель СПб 2 часа назад

    Вы правы. И какой бы был счёт на табло? То то же.

    0
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    Рейтинг: +1022

    Artemka444 3 часа назад

    Позорище чистой воды!!!!
    И матч ТВ говнище полное!!!

    4
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    Рейтинг: +6930

    vladik12 3 часа назад

    Какой там беспредел на очереди? 3:0 "Зениту" против "Сочи" БЕЗ ИГРЫ?

    0
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    Рейтинг: +49338

    MaxRnD > vladik12 2 часа назад

    Не, там красиво Сочи отдаст должок с ТМ2.5 за первый круг . Чо-то чую 0-1

    1
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    Рейтинг: +13540

    Barmaleushka > MaxRnD 42 минуты назад

    Какие версии сейчас ?

    0
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    Рейтинг: +13540

    Barmaleushka > vladik12 38 минут назад

    В 24-м туре , друзья из Тулы вам "беспридел" смастырят на "безтурникет -арене" .

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    Рейтинг: +6930

    vladik12 > Barmaleushka 37 минут назад

    Я Вас приглашал к беседе?

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    Рейтинг: +13540

    Barmaleushka > vladik12 34 минуты назад

    А что вопрос про "беспридел на очереди" был задан кому-то конкретно ?

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    Рейтинг: +6930

    vladik12 > Barmaleushka 27 минут назад

    Да все норм, это угар был).

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    Рейтинг: +49338

    MaxRnD > Barmaleushka 26 минут назад

    что-то пошло не так, но ведь и результат и мысль были почти правильные и по последним минутам так-то и должно было быть

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    Рейтинг: +13540

    Barmaleushka > MaxRnD 9 минут назад

    "Что-то пошло не так" у адептов теории заговора .

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    Рейтинг: +17575

    DVOK68 3 часа назад

    Панин смалодушничал,трус...А там был пеналь в пользу уральцев...

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