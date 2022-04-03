РПЛ. ЦСКА ушел от поражения от «Урала» благодаря пенальти на 94-й минуте, Языджи вновь забил

ЦСКА в 23-м туре РПЛ спас ничью на своем поле против «Урала». Москвичей спас Юсуф Языджи.

На 90+6 минуте главный судья Игорь Панин смотрел видео на предмет пенальти в ворота ЦСКА, но решил его не назначать.

Москвичи остались на третьем месте. «Урал» с последнего места поднялся на 13-е.

ЦСКА не проигрывает 12 матчей подряд. «Урал» в 2022 году ни разу не побеждал в официальных встречах.

«Урал» ни разу не побеждал ЦСКА в РПЛ. Последний раз москвичи проиграли екатеринбуржцам в чемпионате в 1995 году.

Россия. РПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дивеев, 3; 1:1 – Бийол, 7 (в свои ворота); 1:2 – Бикфалви, 55; 2:2 – Языджи, 90+4 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев (Ушаков, 56), Магнуссон, Щенников (Мухин, 49), Гбамен, Медина, Карраскаль (Дзагоев, 71), Эджуке (Яковлев, 58), Языджи.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко (Емельянов, 78), Кузьмичeв, Шатов (Мишкич, 78), Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Предупреждения: Гбамен, 66 – Кузьмичев, 3; Егорычев, 36.

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