«Спартак» проиграл «Локомотиву», нанеся в пять раз больше ударов в створ

«Локомотиву» для победы над «Спартаком» (1:0) в 23-м туре РПЛ оказалось достаточно одного удара в створ. Его нанес Вильсон Изидор.

«Спартак» за всю встречу пробил в створ пять раз.

Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.

У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.

Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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