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«Спартак» проиграл «Локомотиву», нанеся в пять раз больше ударов в створ

«Локомотиву» для победы над «Спартаком» (1:0) в 23-м туре РПЛ оказалось достаточно одного удара в створ. Его нанес Вильсон Изидор.

«Спартак» за всю встречу пробил в створ пять раз.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14905

    житель СПб 38 минут назад

    5 ударов в створ - это недопустимо мало для гарантий победы классной команды (про Локо я сейчас и не говорю).

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    Рейтинг: +4165

    Красногорск_Фан 49 минут назад

    Худяков потому что в воротах.

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    Рейтинг: -99

    Woodbreak 2 часа назад

    Пять ударов в створ)))) ой не могу ржач

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