«Спартак» проиграл «Локомотиву», нанеся в пять раз больше ударов в створ

5 ударов в створ - это недопустимо мало для гарантий победы классной команды (про Локо я сейчас и не говорю).
«Локомотиву» для победы над «Спартаком» (1:0) в 23-м туре РПЛ оказалось достаточно одного удара в створ. Его нанес Вильсон Изидор.
«Спартак» за всю встречу пробил в створ пять раз.
- Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
- У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
- Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).
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