«Локомотив» победил «Спартак», несмотря на самый молодой стартовый состав в чемпионате в истории клуба

Только снег помешал ж.д.-рожникам разгромить рыл в 1-м тайме. А вот втором все встало на свои места!
Средний возраст стартового состава «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» составил 22,63 года. Это рекорд москвичей в чемпионате России.
«Локомотив» минимально победил.
- Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.
- «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.
- «Локомотив» поднялся на 5-ю строчку.
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