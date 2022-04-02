«Локомотив» победил «Спартак», несмотря на самый молодой стартовый состав в чемпионате в истории клуба

Средний возраст стартового состава «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» составил 22,63 года. Это рекорд москвичей в чемпионате России.

«Локомотив» минимально победил.

Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

«Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.

«Локомотив» поднялся на 5-ю строчку.

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