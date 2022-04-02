Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

«Локомотив» победил «Спартак», несмотря на самый молодой стартовый состав в чемпионате в истории клуба

Средний возраст стартового состава «Локомотива» в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» составил 22,63 года. Это рекорд москвичей в чемпионате России.

«Локомотив» минимально победил.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
«Спартак» подаст протест на судейство бригады Карасева в игре с «Локомотивом»
Арбитр Федотов: «Карасев должен был удалять Бека-Бека в игре со «Спартаком» 2
Ваноли: «Неправда, что «Спартак» не хотел играть с «Локомотивом». Правильно, что матч состоялся» 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

02.04.2022 23:17
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +15755

    paracetamol 1 час назад

    Только снег помешал ж.д.-рожникам разгромить рыл в 1-м тайме. А вот втором все встало на свои места!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11