Зарема – о матче с «Локомотивом»: «Варварство»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение провести матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива» сегодня. Игра идет в снегопад.

«Это варварство играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», – сказала Салихова.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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