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Зарема – о матче с «Локомотивом»: «Варварство»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение провести матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива» сегодня. Игра идет в снегопад.

«Это варварство играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», – сказала Салихова.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 21:02
Комментарии8
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    Рейтинг: +13502

    Barmaleushka 11 минут назад

    Матч не начался , а нытя и бабьих визгов хоть отбавляй .

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    Рейтинг: +19061

    Аvenger 28 минут назад

    В связи с этим сообщением, надо Зарему переименовать в Варвару.

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    Рейтинг: +1017

    Artemka444 34 минуты назад

    Чего вы базар устроили,сами согласились играть, чего ныть то
    Тем более за 10 место боретесь, играйте а не нойте!!!!

    0
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    Рейтинг: +2738

    СуперПАВ9 > Artemka444 30 минут назад

    Локо8 всегда борится за чемпионство

    0
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    Рейтинг: +2738

    СуперПАВ9 39 минут назад

    Пошла ты на зрен корова

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    Рейтинг: +14882

    житель СПб 44 минуты назад

    Но справедливости ради, в перерыве снег убрали полностью и снегопада нет. Но первый тайм - это жуть!

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    Рейтинг: +15104

    Cleaner 53 минуты назад

    Молодец Зарема! Теперь выскажись о незасчитанном голе. Только старайся обходиться цензурными выражениями!

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    Рейтинг: +14882

    житель СПб 53 минуты назад

    Совершенно с ней согласен. Зачем этот матч? Что в нем футбольного? Только ради шоу? Но страдают люди, футболисты... Травмы, увы, состоятся.

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