«Локомотив»: «Ничто не помешает состояться игре со «Спартаком»!»

Матч 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» стартовал, несмотря на угрозу переноса. Принято решение играть в снегопад.
«Ничто не помешает дерби состояться!» – написал «Локомотив».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку
Источник: телеграм-канал «Локомотива»