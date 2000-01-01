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«Локомотив»: «Ничто не помешает состояться игре со «Спартаком»!»

Матч 23-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» стартовал, несмотря на угрозу переноса. Принято решение играть в снегопад.

«Ничто не помешает дерби состояться!» – написал «Локомотив».

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14882

    житель СПб 51 минуту назад

    Глупая бравада! Смысла в таком матче нет совсем. Жаль, что его не перенесли. Где же твоя решительность, Карасев?

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    Рейтинг: +9955

    Alekxei Z. 1 час назад

    Только у нас , в стране дураков, играют в таких условиях !!!
    Игр сборных нет , еврокубков нет , что мешает перенести матч ??

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