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⚡️ Матч «Локомотив» – «Спартак» начнется в 20:30 мск

2 апреля 2022, 20:11
3

Матч 23-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» перенесен не будет. Несмотря на снегопад, встреча начнется в 20:30 по Москве – на час позже запланированного.

Соответствующую информацию объявил диктор «РЖД Арены».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (3)
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Беспонтий
1648919597
антоху с лопатой выпустили джокер форевер
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R_a_i_n
1648922738
Почему не удалили Бекау? За одно и то же нарушение удалили только Соболева. Парадокс.
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R_a_i_n
1648923465
Столько, сколько Спартаку, ни одной команде не отменяли голов.
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