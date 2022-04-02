⚡️ Матч «Локомотив» – «Спартак» начнется в 20:30 мск

Матч 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» перенесен не будет. Несмотря на снегопад, встреча начнется в 20:30 по Москве – на час позже запланированного.
Соответствующую информацию объявил диктор «РЖД Арены».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
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Источник: Бомбардир.ру