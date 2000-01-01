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⚡️ Матч «Локомотив» – «Спартак» начнется в 20:30 мск

Матч 23-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» перенесен не будет. Несмотря на снегопад, встреча начнется в 20:30 по Москве – на час позже запланированного.

Соответствующую информацию объявил диктор «РЖД Арены».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6955

    R_a_i_n 1 час назад

    Столько, сколько Спартаку, ни одной команде не отменяли голов.

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    Рейтинг: +6955

    R_a_i_n 1 час назад

    Почему не удалили Бекау? За одно и то же нарушение удалили только Соболева. Парадокс.

    0
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    Рейтинг: +19061

    Аvenger 1 час назад

    "Матч состоится в любую погоду"
    Фильм, 1985. СССР. Детектив по мотивам повести Вацлава Фолпрехта . Рижская киностудия.
    Википедия. Краткое содержание.
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    Рейтинг: +976

    Беспонтий 2 часа назад

    антоху с лопатой выпустили
    джокер форевер

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