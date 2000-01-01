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Мележиков: «Если «Локомотив» почистит поле, то с большой натяжкой можно играть»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков пояснил позицию клуба по матчу 23-го тура РПЛ против «Локомотива». Спартаковцы готовы играть, только если поле будет почищено от снега.

«В том состоянии поля, которое сейчас есть, мы против играть. Поле травмоопасно. Если «Локомотив» почистит поле, то с большой натяжкой можно играть», – сказал Мележиков.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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