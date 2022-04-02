Матч «Локомотив» – «Спартак» не начнется раньше 20:00 мск

Начало матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» отложено. Причина – снегопад в Москве.
«Решение о проведении матча будет принято в 20:00 мск. Сейчас на поле «РЖД Арены» продолжают уборку снега», – сообщил «Спартак».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
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Источник: телеграм-канал «Спартака»