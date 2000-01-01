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Матч «Локомотив» – «Спартак» не начнется раньше 20:00 мск

Начало матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» отложено. Причина – снегопад в Москве.

«Решение о проведении матча будет принято в 20:00 мск. Сейчас на поле «РЖД Арены» продолжают уборку снега», – сообщил «Спартак».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Сегодня, 19:30
Комментарии6
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    Рейтинг: +15104

    Cleaner 2 часа назад

    Засчитать Локомотиву ПОРАЖЕНИЕ за НЕГОТОВНОСТЬ поля к игре!

    Ваноли, УВОДИ команду!!!

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    Рейтинг: +291

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Снега очень много, наврядли состоится матч

    0
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    Рейтинг: +15104

    Cleaner > SpartakMoskwa 2 часа назад

    Позор Локомотиву. Не могут поле почистить...(((

    0
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    Рейтинг: +291

    SpartakMoskwa > Cleaner 2 часа назад

    Все они могут, и почистили!Матч состоится

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    Рейтинг: +13521

    Skull_Boy 2 часа назад

    Игру отменят и перенесут на завтра

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    Рейтинг: +15104

    Cleaner > Skull_Boy 2 часа назад

    НЕТ! Вина за такое состояние газона лежит целиком на Локомотиве. Локомотиву - поражение, Спартаку ТРИ очка в копилку!

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