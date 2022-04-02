Матч «Локомотив» – «Спартак» не начнется раньше 20:00 мск

Начало матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» отложено. Причина – снегопад в Москве.

«Решение о проведении матча будет принято в 20:00 мск. Сейчас на поле «РЖД Арены» продолжают уборку снега», – сообщил «Спартак».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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