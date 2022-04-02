«Спартак»: «Несмотря на снегопад, матч с «Локомотивом» надо проводить»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что встреча с «Локомотивом» должна состояться. В Москве идет снег.

«Проводить матч надо. Если поле готово», – сказал Мележиков.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по Москве на московском стадионе «РЖД Арена».

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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