«Спартак»: «Несмотря на снегопад, матч с «Локомотивом» надо проводить»

Там хоть края поля видны или будут играть как во дворе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что встреча с «Локомотивом» должна состояться. В Москве идет снег.
«Проводить матч надо. Если поле готово», – сказал Мележиков.
- Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по Москве на московском стадионе «РЖД Арена».
- Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).
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