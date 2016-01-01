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«Спартак»: «Несмотря на снегопад, матч с «Локомотивом» надо проводить»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что встреча с «Локомотивом» должна состояться. В Москве идет снег.

«Проводить матч надо. Если поле готово», – сказал Мележиков.

  • Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 19:30 по Москве на московском стадионе «РЖД Арена».
  • Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +74

    Slava52 5 минут назад

    Там хоть края поля видны или будут играть как во дворе

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