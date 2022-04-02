Гана планирует до ЧМ-2022 натурализовать форварда «Атлетика» Уильямса

Отец нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса провел переговоры с Футбольной ассоциацией Ганы. Игрока могут натурализовать до ЧМ-2022, куда ганцы уже отобрались.
Родители Уильямса – беженцы из Ганы. Родился игрок в Бильбао.
- На счету Уильямса есть матч за сборную Испании в 2016 году.
- С 2014 года форвард выступает за «Атлетик».
- Гана на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.
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Источник: твиттер Муфтаву Абдулаи