Гана планирует до ЧМ-2022 натурализовать форварда «Атлетика» Уильямса

Отец нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса провел переговоры с Футбольной ассоциацией Ганы. Игрока могут натурализовать до ЧМ-2022, куда ганцы уже отобрались.

Родители Уильямса – беженцы из Ганы. Родился игрок в Бильбао.

На счету Уильямса есть матч за сборную Испании в 2016 году.

С 2014 года форвард выступает за «Атлетик».

Гана на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

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