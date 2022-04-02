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Гана планирует до ЧМ-2022 натурализовать форварда «Атлетика» Уильямса

2 апреля 2022, 17:58

Отец нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса провел переговоры с Футбольной ассоциацией Ганы. Игрока могут натурализовать до ЧМ-2022, куда ганцы уже отобрались.

Родители Уильямса – беженцы из Ганы. Родился игрок в Бильбао.

  • На счету Уильямса есть матч за сборную Испании в 2016 году.
  • С 2014 года форвард выступает за «Атлетик».
  • Гана на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

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Источник: твиттер Муфтаву Абдулаи
Испания. Примера Атлетик Уильямс Иньяки
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