Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом», проведя весь второй тайм вдесятером

В 23-м туре чемпионата России «Арсенал» и «Ахмат» победителя не выявили. Матч завершился нулевой ничьей.

Туляки весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Горана Чаушича.

«Ахмат» поднялся с восьмой на седьмую строчку в РПЛ. «Арсенал» благодаря набранному очку вышел на 13-е место.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

«Арсенал»: Коченков (Левашов, 35), Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев (Хабибов, 74), Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва (Кайнов, 90+3), Луценко (Панченко, 46), Марков.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Конате, 46), Трошечкин (Умаев, 88), Уткин (Коновалов, 77), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Харин (Карапузов, 77).

Предупреждения: Панченко, 64 – нет.

Удаление: Чаушич, 45+7 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Гулиев, Луценко, Семенов и Уткин – в основе «Арсенала» и «Ахмата» на матч 23-го тура РПЛ 2
⚽ РПЛ. «Крылья» примут «Уфу», «Арсенал» сыграет с «Ахматом», «Локо» встретится со «Спартаком» 1
Тодорович потерял около 30% зарплаты в «Ахмате» 2
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:00
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11