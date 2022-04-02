РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом», проведя весь второй тайм вдесятером

В 23-м туре чемпионата России «Арсенал» и «Ахмат» победителя не выявили. Матч завершился нулевой ничьей.

Туляки весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Горана Чаушича.

«Ахмат» поднялся с восьмой на седьмую строчку в РПЛ. «Арсенал» благодаря набранному очку вышел на 13-е место.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

«Арсенал»: Коченков (Левашов, 35), Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев (Хабибов, 74), Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва (Кайнов, 90+3), Луценко (Панченко, 46), Марков.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Конате, 46), Трошечкин (Умаев, 88), Уткин (Коновалов, 77), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Харин (Карапузов, 77).

Предупреждения: Панченко, 64 – нет.

Удаление: Чаушич, 45+7 – нет.

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