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Тен Хаг стал фаворитом на пост тренера «МЮ» после собеседований (The Telegraph)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, голландец стал фаворитом английского клуба после первого раунда собеседований с тренерами.

Руководство «МЮ» также пообщалось с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино и еще одним неизвестным кандидатом – это не Хулен Лопетеги и не Луис Энрике.

Английский клуб намерен еще раз встретиться с претендентами и лишь после этого принять решение.

  • «МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.
  • Команда занимает 6-е место в АПЛ.
  • Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

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Источник: The Telegraph

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