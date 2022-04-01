Тен Хаг стал фаворитом на пост тренера «МЮ» после собеседований (The Telegraph)

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, голландец стал фаворитом английского клуба после первого раунда собеседований с тренерами.

Руководство «МЮ» также пообщалось с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино и еще одним неизвестным кандидатом – это не Хулен Лопетеги и не Луис Энрике.

Английский клуб намерен еще раз встретиться с претендентами и лишь после этого принять решение.

«МЮ сейчас возглавляет Ральф Рангник.

Команда занимает 6-е место в АПЛ.

Тен Хаг всю карьеру тренирует на родине, за исключением 2013-2015 годов, когда он уходил в дубль «Баварии».

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