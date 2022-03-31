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  • Колосков: «Большая честь конгрессу ФИФА. Выстояли под давлением»

Колосков: «Большая честь конгрессу ФИФА. Выстояли под давлением»

31 марта 2022, 14:04
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.

«Пока мы всe равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Это колоссальное достижение. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение.

В том числе большую роль сыграло уважение ФИФА к Российской Федерации, к нашим заслугам в мировом футболе. К тому же РФС хорош поработал. Очень-очень рад.

Теперь вопрос только один: попробовать изменить решение о недопуске наших команд к соревнованиям ФИФА и УЕФА», — сказал Колосков.

  • Русский язык стал одним из официальных в организации.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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BRO_football
1648730554
Выстояли? ФИФА отстранил Россию от всех футбольных турниров. И это Колосков называет выстояли под давлением? За что теперь благодарить ФИФА? Какой смысл России состоять в этой организации, если никакой пользы от этого нет?
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nemolod
1648732743
Главное ФИФА и УЕФА сделали-отстранили сборную и клубы от турниров! А то,что не исключили-так это чтоб продолжать "доить" в виде взносов,трансферов,штрафов-ну раз остались "ЧЛЕНОМ" ?
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MichelWB
1648760198
Надо было самим приостанавливать членство в этих организациях и не платить им ни какие бабки. Не играем - не платим. В Гейропе и пиндосии только такой язык понимают. До каких пор мы будем позволять об себя ноги вытирать. У РФС нет ни гордости, ни чести.
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