Колосков: «Большая честь конгрессу ФИФА. Выстояли под давлением»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.

«Пока мы всe равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Это колоссальное достижение. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение.

В том числе большую роль сыграло уважение ФИФА к Российской Федерации, к нашим заслугам в мировом футболе. К тому же РФС хорош поработал. Очень-очень рад.

Теперь вопрос только один: попробовать изменить решение о недопуске наших команд к соревнованиям ФИФА и УЕФА», — сказал Колосков.

Русский язык стал одним из официальных в организации.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.

Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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