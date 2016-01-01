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Колосков: «Большая честь конгрессу ФИФА. Выстояли под давлением»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.

«Пока мы всe равно не будем играть нигде. Но большая честь конгрессу за то, что они не рассматривали такое решение. 211 федераций не стали смешивать политику и спорт. Это колоссальное достижение. Они выстояли под давлением и приняли абсолютно правильное решение.

В том числе большую роль сыграло уважение ФИФА к Российской Федерации, к нашим заслугам в мировом футболе. К тому же РФС хорош поработал. Очень-очень рад.

Теперь вопрос только один: попробовать изменить решение о недопуске наших команд к соревнованиям ФИФА и УЕФА», — сказал Колосков.

  • Русский язык стал одним из официальных в организации.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:04
Комментарии3
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    Рейтинг: +11224

    BRO_football 32 минуты назад

    Выстояли? ФИФА отстранил Россию от всех футбольных турниров. И это Колосков называет выстояли под давлением? За что теперь благодарить ФИФА? Какой смысл России состоять в этой организации, если никакой пользы от этого нет?

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран 1 час назад

    Пока мы всe равно не будем играть нигде=====Спасибо пукину.

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    Рейтинг: +439

    Suvorov51 > стоп кран 42 минуты назад

    Хохлогей не пукай

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