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Кински: «Непонятно, почему российских спортсменов делают виноватыми. Мое мнение — в большом меньшинстве»

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински высказался об отстранении российских команд от участия в международных матчах.

— Не знаю, что там происходит, знаю лишь, что российским спортсменам сейчас очень тяжело. Мне очень жаль, но я не могу предсказать, как это будет развиваться и сколько продлится. Мне непонятно, почему спортсменов делают виноватыми, почему им запрещается участвовать в соревнованиях. Это неправильно.

— Сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть против России в стыковых матчах чемпионата мира-2022. Как оцениваете такое решение?

— Мне кажется, это больше политический, нежели спортивный вопрос. Спорт не должен быть замешан в эту ситуацию, но получается наоборот. И так получается, что мое мнение — в большом-большом меньшинстве. Люди, которые имеют огромное влияние на спорт, придерживаются другого мнения. И с этим ничего не поделать.

Все это делается для того, чтобы навредить России, мне очень жаль русских спортсменов, соревнования без них — это не то.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «РБ Спорт»

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