Товарищеский матч. Дания разгромила Сербию, Эриксен забил во втором матче подряд

Дания обыграла Сербию (3:0) в товарищеском матче на своем поле.

С капитанской повязкой в составе датской сборной вышел полузащитник Кристиан Эриксен. Он забил во втором матче подряд.

Эриксен провел первый домашний матч за сборную Дании с момента остановки сердца в игре с Финляндией на Евро-2020.

Товарищеский матч

Дания – Сербия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Меле, 15; 2:0 – Линдстрем, 53; 3:0 – Эриксен, 57.

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