Товарищеский матч. Дания разгромила Сербию, Эриксен забил во втором матче подряд

А где инфа об игре Швейцария- Косово ? Бомбардир цензурит косоваров ?
Дания обыграла Сербию (3:0) в товарищеском матче на своем поле.
С капитанской повязкой в составе датской сборной вышел полузащитник Кристиан Эриксен. Он забил во втором матче подряд.
Эриксен провел первый домашний матч за сборную Дании с момента остановки сердца в игре с Финляндией на Евро-2020.
Товарищеский матч
Голы: 1:0 – Меле, 15; 2:0 – Линдстрем, 53; 3:0 – Эриксен, 57.
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