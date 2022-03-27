Андрей Мостовой: «Верил, что России по силам выйти на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой верил в проход команды на чемпионат мира-2022. Ее отстранили.

«Я был уверен в наших силах и верил, что нам по силам обыграть Польшу и выйти на чемпионат мира. Но ситуация получилась так, как есть», – сказал игрок.

Последний сбор России продолжался 6 дней.

Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).

ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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