Карпин: «У сборной России есть традиция собирать деньги нуждающимся»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о благотворительной деятельности команды. Игроки собирают деньги для помощи людям.

«Когда были официальные матчи у сборной, ребята традиционно собирали деньги нуждающимся. Традиция была и остается», – сказал Карпин.

Последний сбор продолжался 6 дней.

Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).

ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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