(Сайт Бомбардир - русофобия).РФС показала свое истинное лицо. Могли сделать товарищеский матч, чтоб поддержать сборную в принципе, но "мистер Тихушник" снова наложил в штаны.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о благотворительной деятельности команды. Игроки собирают деньги для помощи людям.
«Когда были официальные матчи у сборной, ребята традиционно собирали деньги нуждающимся. Традиция была и остается», – сказал Карпин.
- Последний сбор продолжался 6 дней.
- Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
- ФИФА отстранила Россию от международных игр.
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