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Карпин: «У сборной России есть традиция собирать деньги нуждающимся»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о благотворительной деятельности команды. Игроки собирают деньги для помощи людям.

«Когда были официальные матчи у сборной, ребята традиционно собирали деньги нуждающимся. Традиция была и остается», – сказал Карпин.

  • Последний сбор продолжался 6 дней.
  • Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).
  • ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +497

    Demgel 1 час назад

    (Сайт Бомбардир - русофобия).РФС показала свое истинное лицо. Могли сделать товарищеский матч, чтоб поддержать сборную в принципе, но "мистер Тихушник" снова наложил в штаны.

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    Рейтинг: +9989

    Alekxei Z. > Demgel 28 минут назад

    У тебя что заклинило на "русофобии" ?
    Товарняки заранее договариваются , Белорусы с Индией ( !!! ) играли , нам только Сирия и Венесуэла осталась.

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    Рейтинг: +13246

    NewLife 1 час назад

    Последний сбор, он трудный самый)

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    Рейтинг: +14933

    Cleaner 3 часа назад

    Карпин: «У сборной России, которой Я РУЛЮ, есть традиция позорно играть на отбой во ВСЕХ матчах.»

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    Рейтинг: +497

    Demgel > Cleaner 1 час назад

    Этот коммент теперь вообще не в кассу.

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    Cleaner > Demgel 1 час назад

    Пока Валера в сборной, написанное мной актуально.

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    Рейтинг: +87

    Samuray_apokalipsys 3 часа назад

    сами то скидываются?

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