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Товарищеские матчи. Германия победила Израиль, Нидерланды – Данию (4:2)

Сборная Германии в первом матче года победила Израиль. Оба гола забиты игроками «Челси» Каем Хаверцем и Тимо Вернером.

В другой встрече сборная Нидерландов обыграла дома Данию. Как и Германия, обе команды сыграют на ЧМ-2022.

Товарищеские матчи

Германия – Израиль – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хаверц, 36; 2:0 – Вернер, 45+1.

Незабитые пенальти: Мюллер, 89 – Коэн, 90+4.

Нидерланды – Дания – 4:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Бергвейн, 16; 1:1 – Вестергор, 20; 2:1 – Аке, 29; 3:1 – Депай, 38 (с пенальти); 3:2 – Эриксен, 48; 4:2 – Бергвейн, 71.

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Источник: Бомбардир.ру

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