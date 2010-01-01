Игрок «Ференцвароша» и бронзовый призер ЧМ-2010 Марин завершит летом карьеру

Полузащитник «Ференцвароша» Марко Марин летом завершит карьеру. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Kicker.

33-летний игрок выступает в Венгрии с прошлого года.

Марин становился бронзовым призером ЧМ-2010 в составе сборной Германии.

С «Севильей» и «Челси» Марин становился победителем Лиги Европы.

В этом сезоне чемпионата Венгрии Марин провел 13 матчей, забил гол, сделал ассист.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции