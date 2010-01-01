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Игрок «Ференцвароша» и бронзовый призер ЧМ-2010 Марин завершит летом карьеру

Полузащитник «Ференцвароша» Марко Марин летом завершит карьеру. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Kicker.

33-летний игрок выступает в Венгрии с прошлого года.

  • Марин становился бронзовым призером ЧМ-2010 в составе сборной Германии.
  • С «Севильей» и «Челси» Марин становился победителем Лиги Европы.
  • В этом сезоне чемпионата Венгрии Марин провел 13 матчей, забил гол, сделал ассист.

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Источник: «Чемпионат»

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