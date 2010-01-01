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Галактионов – о выборе Сперцяном сборной Армении: «Джикия и Самедов терпели и ждали шанса»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал потерю для сборной России полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Он уже заигран за Армению.

«Почему мы потеряли Сперцяна? Комплекс факторов. На тот момент мы решили пригласить Арсена Захаряна. Потом Сперцян сделал выбор. Его надо уважать.

Единого рецепта здесь нет. Георгий Джикия и Александр Самедов имели разные корни, но терпели и ждали шанса», – сказал Галактионов.

  • 21-летний Сперцян стоит 3 миллиона евро.
  • Сперцян – уроженец Ставрополя и воспитанник «Краснодара».
  • За сборную Армении он провел 7 игр, забил гол.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2391

    волчарик 1 час назад

    Вспомнился Шейдаев и где он теперь?Ничего личного,право выбора должно быть у каждого.

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    Рейтинг: +8986

    САДЫЧОК 1 час назад

    У Сперцяна есть шанс сыграть на Чемпе Европы- у наших нет !

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    Рейтинг: +5844

    Добрый Бобер > САДЫЧОК 57 минут назад

    Совсем не факт, что Чемпионат Европы будет.

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