Карпин: «Если Клаудиньо и Алберто уйдут, на их место приедут другие»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не видит проблемы в потенциальном уходе из клубов РПЛ дорогостоящих легионеров.

– Вы думаете, фатального падения уровня РПЛ не произойдет, когда уедут все ликвидные легионеры?

– Фатального – нет. Что значит ликвидный? Для кого-то приедет футболист из Кореи или Узбекистана и он через год станет ликвидным.

Или приезжает иностранец, которого мы считаем ликвидным, а он приезжает сюда заработать себе на жизнь, и он становится неликвидным.

– Но Юри Алберто или Клаудиньо явно играют в «Зените», чтобы проявить себя в Лиге чемпионов.

– Значит, на их место приедут другие.

ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами до 30 июня.

Летом иностранцы должны вернуться в Россию, если правила не будут изменены.

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