Карпин: «У меня нет ощущения, что без легионеров уровень РПЛ упадет»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об отъезде из РПЛ иностранных футболистов.

«Без легионеров уровень РПЛ упадeт? У меня такого ощущения нет. Это показывают и доказывают некоторые матчи.

Возьмите матч «Спартак» – «Краснодар». Когда за первых играли все легионеры, которых приобрели в трансферное окно. А за вторых – только российские. И «Краснодар» выиграл!

Уровень команды подупал, они не были готовы к такому отъезду легионеров. Но конкретно на этой игре это не сказалось. «Ростов» без легионеров тоже не выглядел мальчиками для битья», – сказал Карпин.

ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами до 30 июня.

Летом иностранцы должны вернуться в Россию, если правила не будут изменены.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery