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Карпин: «У меня нет ощущения, что без легионеров уровень РПЛ упадет»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об отъезде из РПЛ иностранных футболистов.

«Без легионеров уровень РПЛ упадeт? У меня такого ощущения нет. Это показывают и доказывают некоторые матчи.

Возьмите матч «Спартак» – «Краснодар». Когда за первых играли все легионеры, которых приобрели в трансферное окно. А за вторых – только российские. И «Краснодар» выиграл!

Уровень команды подупал, они не были готовы к такому отъезду легионеров. Но конкретно на этой игре это не сказалось. «Ростов» без легионеров тоже не выглядел мальчиками для битья», – сказал Карпин.

  • ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами до 30 июня.
  • Летом иностранцы должны вернуться в Россию, если правила не будут изменены.

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Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +288

    SpartakMoskwa 22 минуты назад

    Он уже упал, а дальше больше

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    Рейтинг: +5000

    TOMSON 28 минут назад

    Ну ну. Сейчас лидеры в замен уехавших легов игроков отечественных скупят и посмотрим, как Ростов и прочие на равных будут играть.
    Не надо врать самим себе. Мы просядем и очень сильно. И вот на основе этого вывода нужно строить планы и пытаться извлечь из этого плюсы.
    А то опять начинаются разговоры про силу. Нас 2-3 года даже с легами в Европе вперёд ногами выносят. И нифига не Барселоны и ПСЖ это делают.

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    Рейтинг: +1648

    Sviro 39 минут назад

    У меня тоже. Причём, легионеры у нас дешёвые относительно, уровень ниже. Как говорил Огурцов в фильме Карнавальная ночь: Бабу Ягу вырастим в своём коллективе.

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    Рейтинг: +13027

    Fusballer 48 минут назад

    Может временно просядет, но при должной работе всё восстановится и даже улучшится. Но тут надо, чтобы все поработали хорошо, без лишней болтовни.
    РПЛ - лучшая лига мира!

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