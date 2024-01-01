АПЛ заблокировала переход Мозеса из «Спартака» в «Бернли» (Sky Sports)

Правильно сделали! Пусть остаётся в Спартаке и по-честному отрабатывает свой контракт! Спасибо, АПЛ. Помнится, ещё клубы Бундеслиги и Серии А между собой договорились не брать легионеров из России.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес мог оказаться в «Бернли».
Английский клуб был готов подписать 31-летнего футболиста, если бы тот приостановил свой контракт.
Однако сделку заблокировала АПЛ, ранее запретившая подобные переходы.
- В этом сезоне Мозес забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.
- Соглашение нигерийца со «Спартаком» рассчитано до 2024 года.
- «Бернли» идет на 19-м месте в АПЛ.
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