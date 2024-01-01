АПЛ заблокировала переход Мозеса из «Спартака» в «Бернли» (Sky Sports)

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес мог оказаться в «Бернли».

Английский клуб был готов подписать 31-летнего футболиста, если бы тот приостановил свой контракт.

Однако сделку заблокировала АПЛ, ранее запретившая подобные переходы.

В этом сезоне Мозес забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

Соглашение нигерийца со «Спартаком» рассчитано до 2024 года.

«Бернли» идет на 19-м месте в АПЛ.

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