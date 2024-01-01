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АПЛ заблокировала переход Мозеса из «Спартака» в «Бернли» (Sky Sports)

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес мог оказаться в «Бернли».

Английский клуб был готов подписать 31-летнего футболиста, если бы тот приостановил свой контракт.

Однако сделку заблокировала АПЛ, ранее запретившая подобные переходы.

  • В этом сезоне Мозес забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.
  • Соглашение нигерийца со «Спартаком» рассчитано до 2024 года.
  • «Бернли» идет на 19-м месте в АПЛ.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11210

    BRO_football 32 минуты назад

    Правильно сделали! Пусть остаётся в Спартаке и по-честному отрабатывает свой контракт! Спасибо, АПЛ. Помнится, ещё клубы Бундеслиги и Серии А между собой договорились не брать легионеров из России.

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    Рейтинг: +13027

    Fusballer 54 минуты назад

    Оставайся, Витя, с нами, будешь нашим королём))) А АПЛ - сидоры!

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    Рейтинг: +5000

    TOMSON > Fusballer 35 минут назад

    С чего вдруг? Очень даже по джентельменски. Я даже шокирован, думал они не постесняются.

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