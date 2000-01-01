АПЛ и Серия А не разрешили клубам приглашать игроков из РПЛ и УПЛ (The Times)

Клубы АПЛ и Серии А получили от лиг запрет на подписание футболистов из чемпионатов Украины и России.

В итоге команды этих лиг не могут пригласить игроков из УПЛ и РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА.

В то же время Примера своим клубам не запрещает в разрешенный срок (до 7 апреля) подписать футболистов из УПЛ и РПЛ.

Часть легионеров уже покинула РПЛ.

Российские клубы отстранены от еврокубков.

Россия подаст заявку на проведение Евро-2028/32.

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