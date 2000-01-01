Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

АПЛ и Серия А не разрешили клубам приглашать игроков из РПЛ и УПЛ (The Times)

Клубы АПЛ и Серии А получили от лиг запрет на подписание футболистов из чемпионатов Украины и России.

В итоге команды этих лиг не могут пригласить игроков из УПЛ и РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА.

В то же время Примера своим клубам не запрещает в разрешенный срок (до 7 апреля) подписать футболистов из УПЛ и РПЛ.

  • Часть легионеров уже покинула РПЛ.
  • Российские клубы отстранены от еврокубков.
  • Россия подаст заявку на проведение Евро-2028/32.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции

Новости по теме
Турция подала заявку на проведение Евро-2028
Бельерин: «Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке» 19
Клубы из Серии А договорились не подписывать легионеров из РПЛ («Чемпионат») 25
Источник: The Times

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:21
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +852

    Лфшт 28 минут назад

    расизм

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18974

    derrik2000 1 час назад

    Ща *****, как всегда, заверещат: "А нас то за шо???"
    ))))))))))))))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11