Карпин: «Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о реформе, которую сделал бы в РПЛ.

«У нас деление на восьмeрки было в переходном сезоне. Интереса к играм второй восьмерки не было никакого. Давайте называть вещи своими именами.

Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах. Страна большая. Регионов много», – сказал Карпин.

Большинство клубов РПЛ во вторник проголосовали за расширение лиги.

На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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