Карпин: «Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах»

гладко стелешь а кто платить будет этим 20 командам скоро твой Ростов пойдёт по миру
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о реформе, которую сделал бы в РПЛ.
«У нас деление на восьмeрки было в переходном сезоне. Интереса к играм второй восьмерки не было никакого. Давайте называть вещи своими именами.
Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах. Страна большая. Регионов много», – сказал Карпин.
- Большинство клубов РПЛ во вторник проголосовали за расширение лиги.
- На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.
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