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Карпин: «Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о реформе, которую сделал бы в РПЛ.

«У нас деление на восьмeрки было в переходном сезоне. Интереса к играм второй восьмерки не было никакого. Давайте называть вещи своими именами.

Гладкий чемпионат из 18 или 20 команд повысит интерес к футболу в регионах. Страна большая. Регионов много», – сказал Карпин.

  • Большинство клубов РПЛ во вторник проголосовали за расширение лиги.
  • На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

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Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16367

    Garrincha58 6 минут назад

    гладко стелешь а кто платить будет этим 20 командам скоро твой Ростов пойдёт по миру

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