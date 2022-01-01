Товарищеский матч. Чуамени на 93-й минуте принес Франции победу над Кот-д’Ивуаром

Франция в контрольной встрече победила Кот-д’Ивуар – свою бывшую колонию (до 1960 года). Встреча прошла в Марселе на «Велодроме».

За гостей забил нынешний игрок «Арсенала» Николя Пепе, за хозяев – бывший (Оливье Жиру). Решающий же мяч на счету полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

В основное время французы не проигрывают 19 встреч подряд.

Товарищеский матч

Франция – Кот-д’Ивуар – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пепе, 19; 1:1 – Жиру, 22; 2:1 – Чуамени, 90+3.

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